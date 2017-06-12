Блогер: россиян можно уже поздравить с чередой праздников, стоит только вспомнить, какие подарки подготовили европейские страны Путину

Популярный украинский блогер Андрей Капустин на своей странице в Facebook пишет о том, что россиян можно уже поздравить с чередой праздников, стоит только вспомнить, какие чудесные подарки подготовили европейские страны Путину и компании.
Как пишет блогер, первый сюрприз – Черногория вступила в НАТО, далее пришло приятное известие – ЕС на год продлил санкции против Крыма. Македония предотвратила государственный переворот, раскрыв заговор ФСБ. Партия Эммануэля Макрона, который по полной высмеял Путина в Париже, побеждает на парламентских выборах во Франции. Пуэрториканцы проголосовали за то, чтобы стать 51-м штатом США. Партия Ангелы Меркель победила на выборах в Вестфалии. Конгресс США готовится принять на этой неделе очередной законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Латвию прибыли танки из Испании, и начинаются масштабные учения НАТО.
«Ананасик на торте – запуск безвизового режима между Украиной и ЕС. Понятно, что у России есть много собственных радостей и побед. Тем более, что от кого именно Россия получила независимость 25 лет назад, до сих пор непонятно...», – подытожил Андрей Капустин.