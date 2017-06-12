Почалися перші затримання учасників антикорупційних мітингів у Росії

Сьогодні, 12 червня, в офіційне свято День Росії за закликом Олексія Навального по всій країні проводяться антикорупційні мітинги. Як передає replyua.net з посиланням на ЗМІ, вже є перші затримані за участь в цій акції.
Зокрема, відповідні повідомлення надійшли з Далекого Сходу. Як повідомляє видання Медізона, у Владивостоці на привокзальній площі зібралося близько 300 осіб. Це був захід, не узгоджений з владою. Було затримано Юрія Кучина - координатора місцевого штабу Навального. Його схопили ще до того, як він прибув на мітинг: ніч на понеділок він провів не вдома, а в готелі, але вранці на виході з готелю його вже чекали правоохоронці. Не встиг взяти участь в акції і активіст Максим Шинкаренко, який планував провести одиночний пікет з плакатом «Дімон, вийди геть». Співробітник Фонду боротьби з корупцією в Благовєщенську Леонід Волков повідомив, що поліцейські на площі Леніна затримали чоловіка з плакатом «Росія без корупції». Дії правоохоронців мітингувальники супроводили скандуванням «Ганьба!».
Не менш жаркими обіцяють бути події і в Москві. Навальний демонстративно відмовився від дозволу місцевої влади на проведення акції протесту на проспекті Сахарова, заявивши, що його прихильники зберуться на Тверській вулиці в центрі столиці РФ.