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СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Баррикады и покрышки: в Интернете показали подготовку России к Майдану

Баррикады и покрышки: в Интернете показали подготовку России к Майдану
В сети Интернет опубликованы фотоизображения с улицы Тверской в Москве, где запланировано проведение антикоррупционного митинга Алексея Навального, представителя российской оппозиции. Как передает replyua.net, снимки можно увидеть на Facebook-странице журналиста Ивана Яковины.

«В общем, вся улица Тверская оказалась перекрытой для транспорта, она заставлена какими-то псевдоисторическими предметами «разных эпох». Цель таких действий – иллюстрация истории страны. В подобных условиях полицейским будет очень непросто действовать - цепочкой выстроиться не получится никак. Также остается неясно, кого винтить. В чем тогда отличие злобного сторонника Навального от бюджетника, которого привезли на митинг?»,- написал журналист. Также он увидел, что улицы буквально заполнены баррикадами и покрышками.

«Продолжается достраивание баррикад, за которыми можно будет прятаться. А еще начали установку «противотанковых ежей». Иными словами, там нынче происходит обустройство идеального пространства драк с полицейскими и начала революции. Это, видимо, и является причиной истерики властей и Ольгино в связи с переносом места проведения митинга. Не будучи в этом заинтересованными, они предложили оппозиции конструктор «Собери Майдан». Чудеса!»,- подытожил Яковина.
Баррикады и покрышки: в Интернете показали подготовку России к Майдану
Баррикады и покрышки: в Интернете показали подготовку России к Майдану
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