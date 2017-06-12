Баррикады и покрышки: в Интернете показали подготовку России к Майдану

В сети Интернет опубликованы фотоизображения с улицы Тверской в Москве, где запланировано проведение антикоррупционного митинга Алексея Навального, представителя российской оппозиции. Как передает replyua.net, снимки можно увидеть на Facebook-странице журналиста Ивана Яковины.
«В общем, вся улица Тверская оказалась перекрытой для транспорта, она заставлена какими-то псевдоисторическими предметами «разных эпох». Цель таких действий – иллюстрация истории страны. В подобных условиях полицейским будет очень непросто действовать - цепочкой выстроиться не получится никак. Также остается неясно, кого винтить. В чем тогда отличие злобного сторонника Навального от бюджетника, которого привезли на митинг?»,- написал журналист. Также он увидел, что улицы буквально заполнены баррикадами и покрышками.
«Продолжается достраивание баррикад, за которыми можно будет прятаться. А еще начали установку «противотанковых ежей». Иными словами, там нынче происходит обустройство идеального пространства драк с полицейскими и начала революции. Это, видимо, и является причиной истерики властей и Ольгино в связи с переносом места проведения митинга. Не будучи в этом заинтересованными, они предложили оппозиции конструктор «Собери Майдан». Чудеса!»,- подытожил Яковина.