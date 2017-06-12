Журналист: пока я вижу в россиянах страну социапатов, которые любят убивать и умирать, а жить и любить не умеют

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Популярный в Украине российский оппозиционный блогер и журналист Александр Тверской у себя в Facebook пишет о том, что в России полностью отсутствует понимание безусловной ценности человеческой жизни – не абстрактной, а конкретной. У каждого человека есть имя, фамилия, чувства, родные, есть судьба, есть права, есть свобода. Вот эта конкретная жизнь ни во что не ставится.По словам Александра Тверского, именно отсюда и вечный уродливый патриотизм, где смерть – это лучшая дань родине. Отсюда и полное равнодушие к войнам, которые ведет Россия с другими странами. «Ну, убили там пару человек российские гастролеры где-то в Украине, на чужой земле. Пара – это ведь не миллион, а убили бы миллион – это уже статистика, что тоже особо не трогает», – написал блогер.Он отмечает, что при этом никто не задумывается, что у этих людей есть лица и имена, есть близкие, обреченные на горе до конца дней. Каждая смерть – это неродившийся ребенок, несбывшаяся мечта, недорассказанная история, оборвавшийся смех. Это невозвратная потеря целого мира, потому что каждый человек – это мир. «Пока вот такие простые вещи не станут ценностью каждого россиянина, то ни о каких переменах говорить нет смысла. Пока я вижу страну социапатов, которые любят убивать и умирать, а жить и любить не умеют», – резюмировал журналист.