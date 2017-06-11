Россияне пытаются «уколоть» украинцев тем, что им пришлось потерять Крым и Донбасс за безвиз с ЕС

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Горячая тема: Российский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Популярный в Украине блогер и журналист УНИАН Роман Цимбалюк, который живет и работает в Москве, пишет у себя в Facebook о том, что в Российской Федерации многие пишут и говорят, что Украина получила безвизовый режим с ЕС очень дорогой ценой, лишившись огромной части своей территории, заплатив за безвизовые путешествия в ЕС Крымом и Донбассом. Вроде как «бартер» такой.Роман Цимбалюк отмечает, что дело в том, что эти два события никак не связаны и россияне под этой формулой пытаются скрыть свою подлость и зависть. «Это как в огороде бузина, а в Киеве дядька. Отмена виз – это результат упорных переговоров Украины и Евросоюза, плюс наши внутренние реформы», – написал журналист. Он добавляет, что временная оккупация Крыма и Донбасса – результат прямого российского военного вторжения. «Давайте без дебильных упрощений. Лучше называть вещи своими именами», – резюмировал Цимбалюк, обращаясь к россиянам.Отметим, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом в ночь на воскресенье, 11 июня, официально вступил в силу. Граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт могут беспрепятственно путешествовать 30-ю странами Европы.