Російський суд засудив чоловіка за репост в соцмережі

У Російській Федерації чоловіка засудили за те, що він поширив на власній сторінці в соціальній мережі відео з критикою влади країни через події в Україні, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Рішенням Калузького районного суду було засуджено громадянина РФ Романа Гришина до відробітку 320 годин обов’язкових до виконання робіт. Чоловіка звинуватили у збудженні ненависті та ворожнечі. Денис Шедов, який є юристом місцевої правозахисної організації «Меморіал» та представляє інтереси Гришина в суді, розповів журналістам подробиці справи. Відомо, що причиною, чому розпочалося кримінальне переслідування Романа Гришина, став репост в соцмережі за 2014 рік, в якому міститься музичний ролик з критикою влади Російської Федерації щодо України, зокрема, мова йшла про російську агресію на Донбасі.
В листопаді минулого року на роботі Гришина з’явились представники ФСБ у масках нібито для розмови. Співробітники російської спецслужби стали цікавитись, чому чоловік відвідував Україну та фотографувався на Майдані. Гришин розповів, що він на той час відвідував друзів на території України і не співпрацював з ніякими місцевими організаціями. Однак російський суд вирішив інакше.