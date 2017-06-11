«Бився-бився і добився»: відомий журналіст підколов Путіна через Україну

Олексій Венедиктов, відомий в Росії журналіст, досить критично прокоментував новину про скасування ЄС віз для українських громадян, які мають біометричні паспорти. Як інформує replyua.net, свою претензію до російського керівництва головний редактор радіостанції «Ехо Москви» своєрідно оприлюднив на своїй сторінці у мікроблозі Twitter. «Путін бився-бився за безвізовий режим із Європою і домігся. Але для України», - написав він.
Не залишилися байдужими до саркастичного висловлювання на адресу глави Кремля і підписними Венедиктова. «Немає чого злословити над нацлідером, тому що він зробив же щось корисне... Він тепер і тероризм переможе в Сирії, не перешкоджайте йому у роботі», - прокоментував користувач під ніком 37-й Перзидент. Михайло Новіков переконаний, що Путін взагалі ніколи не прагнув домагатися безвізу з ЄС. «Якби насправді Путін бився, то давно б домігся. Однак інтереси кількох чиновників перевищили інтереси 146 мільйонів громадян Росії...», - написав він.
Як відомо, відсьогодні, 11 червня, почало офіційно діяти рішення Європейського Союзу (ЄС) про безвізові поїздки українських громадян.