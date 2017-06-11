Волонтер рассказал об оригинальном сценарии возвращения Крыма в состав Украины

По мнению известного волонтера Романа Доника, аннексированный Россией Крым в обозримом будущем вновь станет частью независимой Украины, однако без населения с пророссийскими взглядами, передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф». К тому же, Доник прогнозирует начало активного процесса оттока пророссийских жителей в Россию, так как на полуострове начнется обезвоживание.
«Там скоро закончатся запасы пресной поды, и затем все они быстро побегут из Крыма – а там посмотрим, к чему это все приведет. Потом Украина опять возобновит на полуострове водоснабжение и все будет хорошо. Единственное отличие будет заключаться в отсутствии на территории Крыма любителей «русского мира» и всего этого гнидника», - считает волонтер. Отвечая на вопрос журналиста о том, когда же Крым все-таки вернется в Украину, Роман Доник сообщил, что «в масштабах истории 50 или 60 лет» - это не так уже и много.
«В случае с Крымом хорошо то, что он уже давно умер для российского президента Путина. Он уже не интересуется возвращением полуострова. Свой максимум о «необходимости вернуть исконно русские земли» Владимир Путин уже исчерпал.