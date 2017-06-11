Отсутствие государственности: эксперт рассказал о причинах высокомерия Путина

По мнению российского президента Владимира Путина, у Украины отсутствует государственность, а для Кремля этот факт является достаточным основанием, чтобы вводить свою армию на украинскую территорию. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», соответствующую точку зрения в беседе с журналистами озвучил Михаил Ямпольский, являющийся российским и американским историком. При этом эксперт вспомнил слова главы Кремля о том, что «Украина не является государством».
«Вопрос заключается не в том, что в Украине проживают какие-то не те люди, что они отличаются другой идентичностью или культурой. Для Путина Украина – это то, у чего отсутствует реальная государственность. Для России слабое государство - это наличие в Украине реальных политических сил, ведущих между собой реальную борьбу, а также проведение в этой стране реальных выборов», - подчеркнул Ямпольский.
Одновременно с этим, он добавил «Стоит признать, что слабость государства в Украине все же есть. Но такое высокомерие в адрес Украины в большей мере базируется на взгляде государства, которое хочет быть абсолютистским относительно страны без сильной власти . Для Кремля это уже явное основание для того, чтобы ввести свою армию в Украину», - сказал историк.