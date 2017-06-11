«Предвестник развала империи»: журналист пояснил, что для России означает безвиз

По мнению известного украинского журналиста Юрия Бутусова, начало действия безвизового режима между Украиной и Европейским союзом следует рассматривать в качестве предвестника грядущего развала России как империи. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на запись Бутусова в соцсети Facebook.
Юрий Бутусов вспомнил объединение в свое время Украины и России по инициативе гетмана Богдана Хмельницкого. Впрочем, уверен журналист, в этом и заключалось поражение Хмельницкого, так как он прекратил борьбу за независимое существование украинского государства. А вот народ Украины, утверждает Бутусов, постоянно хотели жить в свободной и независимой стране, из-за этого все империи, в которые в разные времена была включена Украина, прекращали свое существование: вначале Речь Посполита, потом – СССР и в наше время - Российская Федерация.
Впрочем, в комментарии к этому посту действия Хмельницкого решил оправдать блогер Виктор Трегубов. По его словам, Хмельницкий жил во времена, когда вопрос суверенитета государства решался не исходя из мнения народа, а исключительно по воле государя. К тому же, сама идея создавать государство только потому, что этого хотели люди, считалась бессмысленной, подчеркнул блогер.