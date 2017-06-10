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Розстріл у Московській області: озброєний чоловік з вікна стріляє по перехожих

Розстріл у Московській області: озброєний чоловік з вікна стріляє по перехожих
У селищі Кратово Московської області (Росія) чоловік з території свого будинку почав стріляти по перехожих з мисливської рушниці. За даними неназваного джерела Інтерфаксу, загинули три людини, інформує replyua.net. За даними прес-служби обласного главку поліції повідомили, є також поранені. «В результаті стрілянини кілька людей отримали поранення різного ступеня, зараз вони госпіталізовані», - повідомили в поліції. У той же час ТАСС повідомляє про чотирьох загиблих. Відомо, що чоловік, який стріляв, забарикадувався в будинку, бійці Росгвардіі почали штурм будинку.

Агентство повідомило, що в будинку живуть чотири родини . Жителі сусідніх будинків сховалися в підвалах. За офіційними даними, зловмисник - чоловік 1967 року народження. Кореспондент ТАСС повідомляє з посиланням на очевидців, що він воював в Чечні. За словами сусідів, він страждає психічним розладом.

Місцеві жителі повідомили, що підозрюваного звуть Ігор Зенков, він раніше працював в МНС Жуковського. Ходять чутки, що він очолював якесь управління. У нього може бути бойовий досвід - завдяки службі в Афганістані. Трохи згодо стало відомо про велику пожежу в будинку, де знаходиться злочинець.
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