Украинский волонтер: о революции уже говорят во всех уголках России

Украинский волонтер ВСУ Мирослав Гай на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что главное слово, которое сейчас активно звучит по РФ – революция. Как пишет блогер, по всему Мордору идут или планируются протесты. Из других слов, которые часто звучат в аналитических материалах российских СМИ: война, кризис, санкции, черные лебеди, бунт.
«Следы кровавой бойни, начала возможной гражданской войны и другой смуты уже видно всем. Отсюда все эти безумные решения президента РФ Путина о передаче управления армией Росгвардии. Поэтому, ФСБ получило разрешение стрелять по толпе и отбирать землю без суда. Поэтому идут аресты по всей Российской Федерации несогласных», – отметил Мирослав Гай.
По его мнению, активизировавшийся Алексей Навальный – это карманный оппозиционер и через него попытаются слить протестные настроения, а, если не выйдет и будет потерян контроль над ситуацией – выведут танки и учинят кровавую бойню. «В любом случае РФ и всех соседей вокруг ждут темные времена. Колосс на глиняных ногах падает. И тут важно, чтобы нас не придавило», – резюмировал волонтер.