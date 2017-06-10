В окружении Путина жесткую борьбу за власть ведут две группы – Пионтковский

Кремль, давая разрешение на проведение в ближайший понедельник, 12 июня, всероссийской антикоррупционной акции, вместе с тем проводит активную подготовку для ее жестокого подавления. Как информирует replyua.net, такую точку зрения в интервью изданию «Апостроф» озвучил российский публицист Андрей Пионтковский. Эксперт уверен, что именно следующая неделя станет решающей для вопроса о власти.
«Среди представителей так называемой «элиты» уже проявляются конкретные признаки значительного недовольства Путиным, и причиной для этого стали его многочисленные провалы в течение последнего времени во внешней политике. Но для Дзюдохерии в России наличие хороших партнерских отношений с Западом играет жизненно важную роль. Получается так, что высшее руководство в Кремле постоянно грабит страну, но все свое состояние сохраняет на Западе», - считает политолог. Также Пионтковский добавил, что сейчас нависла очень большая угроза самому дорогому для них – активам, которые они сохраняют в США и Европе, а также привычному для них образу жизни.
«Один человек поставил все под угрозу, поэтому российская «элита» стремится к нормализации отношений с Западом, а также к сохранению нынешней экономики неофеодализма. При этом российская элита хочет замены персонального бренда», - сделал вывод Пионтковский.