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Публицист пояснил, почему для россиян украинский безвиз станет ужасом

Публицист пояснил, почему для россиян украинский безвиз станет ужасом
Для российских граждан завтрашний день, когда украинцы, имеющие биометрические паспорта, смогут безвизово посещать страны Шенгенской зоны, станет, без преувеличений, «ужасным и черным». Как передает replyua.net, соответствующую точку зрения на своей Facebook-странице представил публицист и ученый Сергей Талк.

«Теперь у каждого гражданина Украины, наконец-то, появится возможность поехать в Париж и купить себе модные вещи, в Венскую оперу в Австрии (кстати, именно завтра там покажут оперу «Дон Карлос» Верди), либо же в Цюрих. Причем это не тот Цюрих, который показывают в фильме «Ва-банк», а что ни есть, настоящий. А почему и нет? Отныне все можно», - подчеркнул он. Вместе с тем, Талк предположил, что в День России ОМОН, не нарушая традицию, будет избивать и рассовывать по автозакам.

«Это обидно, не так ли? И вот, между Россией и Украиной – настоящая пропасть. Однако вину за все это нужно возлагать исключительно на россиян, так как они достаточно продолжительное время копали для себя пропасть, содействуя главному гробокопателю. И вот, наконец, докопались: Украина в Европе, а Россия – знаете сами, где. Welcome, Ukrainians!», - написал публицист.
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