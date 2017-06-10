Публицист пояснил, почему для россиян украинский безвиз станет ужасом

Для российских граждан завтрашний день, когда украинцы, имеющие биометрические паспорта, смогут безвизово посещать страны Шенгенской зоны, станет, без преувеличений, «ужасным и черным». Как передает replyua.net, соответствующую точку зрения на своей Facebook-странице представил публицист и ученый Сергей Талк.
«Теперь у каждого гражданина Украины, наконец-то, появится возможность поехать в Париж и купить себе модные вещи, в Венскую оперу в Австрии (кстати, именно завтра там покажут оперу «Дон Карлос» Верди), либо же в Цюрих. Причем это не тот Цюрих, который показывают в фильме «Ва-банк», а что ни есть, настоящий. А почему и нет? Отныне все можно», - подчеркнул он. Вместе с тем, Талк предположил, что в День России ОМОН, не нарушая традицию, будет избивать и рассовывать по автозакам.
«Это обидно, не так ли? И вот, между Россией и Украиной – настоящая пропасть. Однако вину за все это нужно возлагать исключительно на россиян, так как они достаточно продолжительное время копали для себя пропасть, содействуя главному гробокопателю. И вот, наконец, докопались: Украина в Европе, а Россия – знаете сами, где. Welcome, Ukrainians!», - написал публицист.