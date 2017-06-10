Россией прокатился мощный смерч (видео)

В пятницу, 9 июня, в вечернее время, рядом с российским селом на территории Омской области, местным жителям пришлось стать свидетелями природного явления, которое для России является совершенно нетипичным. Как сообщает replyua.net со ссылкой на информацию российских средств массовой информации, речь идет об огромном смерче. Отмечается, что сразу после того, как торнадо утихло, по Омской области прошли мощные ливни, сопровождавшиеся градом и шквалистыми порывами ветра.
В настоящее время известно, что вследствие сильного урагана в самом Омске на автотрассах произошло несколько десятков аварий, сотни деревьев повалены и, как результат, порванными оказались линии электропередач. Несколько небольших населенных пунктов в пригороде оказались затопленными, так как реки из-за обильных осадков вышли из берегов.
Как известно, 29 мая грозы в сопровождении сильных ливней обрушились на Московскую область. В отдельных районах ветер достигал ураганной силы, из-за чего сорванными оказались щиты с рекламой. Несколько деревьев упали на стоящие возле них автомобили. Жертвами мощного урагана в Подмосковье стали не менее одиннадцати человек.