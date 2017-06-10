Боровой подверг критике поведение Собчак

Константин Боровой, известный российский политик, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что интервью, которое Алексей Навальный дал Ксении Собчак на телеканале Дождь, свидетельствует о полной деградации такой профессии, как журналист, передает replyua.net.
«Медийная личность, хорошо рекламирующая колготки - ни разу не журналист. Какой-то вопиющий непрофессионализм», подчеркнул Боровой, но при этом отметил, что очень достойно и профессионально повел себя Навальный, и он отвечал так, как это делают кандидаты перед выборами. «В меру врал, в меру говорил разумные вещи, в меру глупости, чтобы понравиться. Кажется, остались довольны друг другом. Разрешенная умеренная фронда», считает политик. По мнению Борового, россияне уже начинают просыпаться и прислушиваются к тому, что говорит Навальный.
«Продвижение Навального - это канализация протеста. Кремлю страшно, что возник некоторый спонтанный процесс, никак ему не подчиненный - медленно просыпающийся голодный и злой народ», отметил российский политик.