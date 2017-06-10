Казарин объяснил, почему не нужно обращать внимание на заявления Навального

Павел Казарин, украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что украинцы не должны обращать никакого внимания, на все заявления Алексея Навального о Крыме и Донбассе, информирует replyua.net.
«Если он станет президентом, то только лишь для того, чтобы вернуть полуостров Украине. Потому что его триумф возможен лишь в той России, которая окажется на пороге краха из-за ошибок нынешнего Кремля. Если он и возглавит страну, то единственной его задачей будет избавление от санкционной удавки. Если он и переедет в Кремль, то главной его целью будет вернуть Россию в общее цивилизационное пространство», пишет обозреватель. По его словам, если нефть снова взлетит в цене, российское правительство выполнит все обязательства перед своими гражданами, а Навальный будет оставаться в своем Марьино.
Казарин уверен, что Навальный сможет занять кресло президента лишь в том случае, если страна будет находиться на грани управляемости, а единственным шансом на выживание станут кредиты от внешних игроков.