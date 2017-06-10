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СпецтемаНавальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Казарин объяснил, почему не нужно обращать внимание на заявления Навального

Казарин объяснил, почему не нужно обращать внимание на заявления Навального
Павел Казарин, украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что украинцы не должны обращать никакого внимания, на все заявления Алексея Навального о Крыме и Донбассе, информирует replyua.net.

«Если он станет президентом, то только лишь для того, чтобы вернуть полуостров Украине. Потому что его триумф возможен лишь в той России, которая окажется на пороге краха из-за ошибок нынешнего Кремля. Если он и возглавит страну, то единственной его задачей будет избавление от санкционной удавки. Если он и переедет в Кремль, то главной его целью будет вернуть Россию в общее цивилизационное пространство», пишет обозреватель. По его словам, если нефть снова взлетит в цене, российское правительство выполнит все обязательства перед своими гражданами, а Навальный будет оставаться в своем Марьино.

Казарин уверен, что Навальный сможет занять кресло президента лишь в том случае, если страна будет находиться на грани управляемости, а единственным шансом на выживание станут кредиты от внешних игроков.
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