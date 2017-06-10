Парфенов: журналистика в РФ и Украине практически ничем не отличается

Леонид Парфенов, известный российский телеведущий, сравнил современную журналистику в Украине и России. Как передает replyua.net со ссылкой на Новое время, Парфенов заявил, что журналистика в двух странах сейчас практически ничем не отличается.
«Судя по желтизне востребованных изданий и мизерности аудитории качественных СМИ, положение России и Украины примерно одинаковое. У вас население приблизительно равно британскому? Вот и сравните свою прессу и английскую», отметил Парфенов. Он считает, что хорошая и правдивая журналистика может существовать лишь там, где будет умная и интересующаяся аудитория, а не хорошие журналисты. Также он подчеркнул, что в настоящее время предпочитает знакомиться только с материалами, которые появляются на таких ресурсах, как Медуза, Коммерсант ми Ведомости.
«С некоторыми оговорками, это хорошая журналистика и достаточно свободная», добавил журналист. Напомним, что Парфенов ушел от ответа на вопрос о том, чей Крым, ответив «точно не мой» и заявив, что знал о вопросе с подвохом на политическую тему.