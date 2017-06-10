Смертельно больной Хворостовский дал прощальный концерт

В российском Красноярске свой прощальный концерт дал оперный певец Дмитрий Хворостовский, которому ранее был поставлен диагноз «рак мозга». Как информирует replyua.net со ссылкой на российские источники, певец выходил на сцену очень неуверенной походкой, и обычно так ходят люди, пережившие серьезный инсульт.
СМИ при этом отмечают, что Хворостовский сильно сдал – внешность певца претерпела изменения, он был очень бледным и пел с огромным трудом. Поклонники, присутствовавшие на концерте, как могли, поддерживали любимого певца. Красноярск – это родина Хворостовского, и во время выступления певец подчеркнул, что посчитал своим долгом выступить именно перед красноярцами. Со сцены Дмитрий уходил, едва сдерживая слезы. В интервью Российской газете певец добавил, что сейчас не живет ни прошлым, ни будущим – только сегодняшним днем.
Он по-прежнему надеется на выздоровление, - много работает и занимается йогой. В интервью он отметил, что может похвастаться потрясающей карьерой, и после диагноза она не заканчивается, но он понимает, что основные победы уже остались позади, и с этим ничего нельзя сделать.