Волох: неплохой сигнал от Навального

Карл Волох прокомментировал интервью Алексея Навального, которое он дал Ксении Собчак на телеканале Дождь. Как сообщает replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Волох написал, что от Навального получен неплохой сигнал.
«Неплохой сигнал. Не потому, что светоч русской оппозиции обещает в случае воцарения в Кремле закончить войну - спасибо, батюшка!. А потому, что само заявление Навального свидетельствует: в России появляется значительная масса народу, которого тема империалистической войны более не греет и который не готов платить такую высокую цену за возвращение Украины в империю», пишет эксперт. По его словам, не нужно вспоминать, что ранее оппозиционер говорил о Крыме, поскольку пост совсем не об этом.
Напомним, что в интервью Навальный заявил о том, что российские войска на Донбассе присутствуют, и, если он станет президентом России, то сделает все возможное, чтобы РФ выполнила все пункты минских договоренностей. Также Навальный пообещал, что передаст контроль над границей украинским властям.