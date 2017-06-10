Навальный сделал заявление о Донбассе

Алексей Навальный заявил о том, что на Донбассе присутствуют российские войска, однако в случае победы на президентских выборах он постарается выполнить Минские соглашения и сделать все возможное, чтобы война на востоке Украины прекратилась.
Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от российского оппозиционера в интервью Ксении Собчак на телеканале Дождь. «Безусловно, там есть наши войска. Безусловно, там есть вооруженные группы, которые поддерживают с Россией связь напрямую, это многократно, в том числе, признали руководители этих непризнанных республик. Они впрямую говорят, что без российской поддержки, без российских войск они не могут воевать», заявил политик. По словам Навального, отношения между Украиной и Россией могут наладиться, но лишь после того, как будут выполнены Минские договоренности.
«Но при этом нужно понимать, что, возможно, это главное преступление, которое совершил Путин против будущего всей России, – то, что мы обрели в лице Украины враждебное государство, просто враждебную страну, где 40 миллионов человек, которые относятся к России враждебно и будут относиться так к нам еще долгие годы», добавил оппозиционер.