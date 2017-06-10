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Оливер Стоун узнал от Путина интересные факты о его внуках

Оливер Стоун узнал от Путина интересные факты о его внуках
В интервью режиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин, президент России, рассказал о том, что у него нет свободного времени, чтобы заниматься своими внуками.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал CNN, Стоун поинтересовался у президента, есть ли у него внуки, и тот ответил утвердительно. Также режиссер задавал множество вопросов о семье российского президента. Нужно отметить, что ранее российский глава никогда не рассказывал о том, есть ли у него внуки, и сколько их. Во время интервью он также не стал вдаваться в подробности, но отметил, что уже стал дедом, однако времени на внуков не хватает. Полный фильм Стоуна с этим интервью выйдет на одном из американских каналов не раньше 12 июня.

В интервью Путин ответил на вопросы об отношениях России и США, была затронута тема семейных ценностей и гомосексуализма. Примечательно и то, что российский Первый канал уже приобрел права на этот фильм, и россияне смогут увидеть его совсем скоро.
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