Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

Опозиційний російський політик Олексій Навальний в інтерв’ю з Ксенією Собчак для телеканалу «Дождь» зробив важливу заяву щодо українського Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, Навальний зазначив, що в разі, якщо громадяни країни оберуть його президентом Російської Федерації, він готовий до виконання Мінський домовленостей. Це також і стосується, за словами опозиціонера, і питання виведення військ російської армії з території Донбасу та передачі контролю над кордоном українській владі. Навальний наголосив, що виконувати Мінські угоди від Москви вимагаються і Україна, і весь світ. Російський політик в відкриту визнав в розмові з Собчак, що на Донбасі присутні війська Збройних сил Російської Федерації, додавши, що там також присутні збройні формування, які напряму контактують з Москвою. Навальний підкреслив, що це визнають і ватажки так званих невизнаних республік, які заявляють, що без підтримки РФ і російських військових сил вони не мають змоги воювати.
Варто нагадати що раніше Олексій Навальний заявляв, що на території окупованого Кримського півострова варто організувати проведення чесного референдуму.