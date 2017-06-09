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Люди Путіна відверто зізналися причетності до вбивства МН17 – Шендерович

Люди Путіна відверто зізналися причетності до вбивства МН17 – Шендерович
У прямому ефірі радіостанції «Ехо Москви» відомий російський письменник Віктор Шендорович повідомив, що заява спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко, згідно з якою створення міжнародного трибуналу у справі катастрофи Boeing рейсу МН17 над Донбасом в липні 2014 року є втручанням у внутрішньополітичні процеси Росії, - це фактично визнання Москвою факту своєї причетності до збиття літака. Про це інформує replyua.net.

«До чого тут ми! Міжнародний трибунал, який розслідує обставини загибелі голландського лайнера, що летів до Малайзії над територією України. Де русофобія? Явка з повинною. Знає кішка, чиє м'ясо з'їла», - сказав Шендерович. Більше того, письменник зазначив, що Валентина Матвієнко прагне мотивувати звинувачення на адресу РФ ненавистю інших країн.

«Фактично, вона визнала провину російської сторони, однак прагне обґрунтувати рішення, висновки цього трибуналу досить просто: русофобією. Так, звісно, усі вороги! Звичайно, все використовували це: звичайно це не ми! Це найпростіше», - резюмував Шендерович. Нагадаємо, що приватна розвідувальна група Bellingcat на основі нових фотодоказів дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук» збив літак МН17.
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