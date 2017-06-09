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Захарова рассказала о документах на умершего Чуркина

Захарова рассказала о документах на умершего Чуркина
Соединенные Штаты передали заключение о причинах смерти Виталия Чуркина, бывшего постпреда России при ООН, его ближайшим родственникам.

Как информирует replyua.net с ссылкой на РИА Новости, об этом рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД России. По ее словам, Ирина Чуркина, вдова дипломата, от американской стороны получила полный пакет документов, и о результатах экспертизы знает не вся Россия, а только семья покойного. 20 февраля министерство иностранных дел России сообщило о смерти Чуркина. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что дипломат умер за день до своего 65-летия. По данным издания New York Post, Чуркин умер в результате перенесенного сердечного приступа.

Чуть позже, через два дня после смерти российского дипломата, медики из Нью-Йорка распространили информацию о том, что собираются провести еще одну экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. 9 марта стало известно, что документы не будут обнародованы, поскольку дипломатический иммунитет Виталия Чуркина также действует и после его смерти.
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