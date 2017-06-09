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Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Алексей Навальный, российский оппозиционер, рассказал, что он планирует сделать, если станет президентом России. Как сообщает replyua.net, Навальный поделился своими планами во время интервью на телеканале «Дождь», которое он дал Ксении Собчак.

Оппозиционер пообещал провести еще один референдум в Крыму, но на этот раз честный и справедливый. «Здесь вопрос не в Украине или России. Здесь вопрос в реальном волеизъявлении жителей Крыма, которой должно быть определено реально, а не как было. Референдум, который был, - это абсолютная фальшивка», заявил Навальный. При этом оппозиционер отметил, что в случае проведения еще одного референдума Украина все равно не захочет его признавать, и ситуация с Крымом не изменится, поскольку в мире было очень много ситуаций по спорным территориям, но не было решений этих территориальных споров.

«Я знаю, что мои слова не нравятся многим в Украине, мои слова не нравятся многим в России. Но я говорю, как есть: в обозримом будущем Крым не будет признан никем, но фактически будет оставаться частью России», добавил Навальный.
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