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Навальный рассказал, что нужно делать с Крымом

Навальный рассказал, что нужно делать с Крымом
В интервью известной ведущей Ксении Собчак представитель российской оппозиции Алексей Навальный выразил мнение, что будущему главе Кремля нужно будет объявить о проведении «нормального и честного» референдума в Крыму, передает replyua.net. В то же время Навальный отметил, что совершенно четко понимает, что украинская власть этот референдум откажется проводить.

«В данном случае вопрос заключается не в России или Украине. В данном случае нужно говорить о том, какого на самом деле мнения придерживаются жители Крыма. Состоявшийся три года назад референдум я считаю абсолютно фальшивым»,- подчеркнул Навальный. Он считает, что нигде в мире не существует возможности решить территориальный спор, в связи с чем с Крымом ситуация не поменяется.

«Моя точка зрения в Украине не понравится многим, также немало украинцев не воспринимают мои слова. Но я все говорю так, как есть: в ближайшее время никто не признает Крым, хотя он и будет оставаться субъектом Российской Федерации», - подчеркнул Алексей Навальный. Когда Собчак напомнила ему об Абхазии, политик заявил, что в Крыму захват Россией власти произошел без насилия.
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