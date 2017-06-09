Навальный рассказал, что нужно делать с Крымом

В интервью известной ведущей Ксении Собчак представитель российской оппозиции Алексей Навальный выразил мнение, что будущему главе Кремля нужно будет объявить о проведении «нормального и честного» референдума в Крыму, передает replyua.net. В то же время Навальный отметил, что совершенно четко понимает, что украинская власть этот референдум откажется проводить.
«В данном случае вопрос заключается не в России или Украине. В данном случае нужно говорить о том, какого на самом деле мнения придерживаются жители Крыма. Состоявшийся три года назад референдум я считаю абсолютно фальшивым»,- подчеркнул Навальный. Он считает, что нигде в мире не существует возможности решить территориальный спор, в связи с чем с Крымом ситуация не поменяется.
«Моя точка зрения в Украине не понравится многим, также немало украинцев не воспринимают мои слова. Но я все говорю так, как есть: в ближайшее время никто не признает Крым, хотя он и будет оставаться субъектом Российской Федерации», - подчеркнул Алексей Навальный. Когда Собчак напомнила ему об Абхазии, политик заявил, что в Крыму захват Россией власти произошел без насилия.