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Писатель: экономя на пенсиях и потребностях россиян, власти вкладывают миллиарды в пропаганду

Писатель: экономя на пенсиях и потребностях россиян, власти вкладывают миллиарды в пропаганду
Сергей Лойко, известный писатель и корреспондент, высказал мнение о том, что российские власти экономят на гражданах – на пенсиях, социальных выплатах и на всем остальном, чтобы тратить миллиарды на пропаганду, а также на производство оружия. Как передает replyua.net со ссылкой на Гордон, Лойко подчеркнул, что у России очень хорошо получаются только две вещи – оружие и пропаганда.

«Они вбухивают в пропаганду суммы, равные годовому бюджету Украины. Многие люди понимают, да и в Кремле тоже, что это все лажа, но человек всегда старается себя убедить. Со времен Левши, когда ружья чистили кирпичами, и тот в предсмертном бреду открыл военную тайну, что англичане стреляют лучше именно потому, что так не делают, вот с тех пор российское оружие было одним из лучших в мире. Я не знаю, это какой-то рок страны: все поганое у них получается великолепно!», отметил писатель.

По его мнению, Россия легко разработает ядерную бомбу, но при этом не сможет собрать человеческую машину, и все, за что бы РФ не бралась, в итоге превращается в автомат Калашникова.
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