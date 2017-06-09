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Российский политолог раскрыла планы Путина по «Л/ДНР»

Российский политолог раскрыла планы Путина по «Л/ДНР»
В интервью изданию «Апостроф» Лилия Шевцова, известный российский политолог, заявила, что пока Россия и непосредственно ее президент Владимир Путин не потеряют репутацию, военные действия на Донбассе будут продолжаться, сообщает replyua.net.

Эксперт считает, что Кремль добился определенного успеха, незаконно аннексировав Крым, так как существующий режим оказался легитимным. Однако военные действия в Донецкой и Луганской областях «для самодержавия уже стали явным бременем». В связи с этим, уверена Лилия Шевцова, Путин делает все для того, чтобы через события в Сирии и борьбу с терроризмом мировое сообщество забыло о Донбассе. Со слов Шевцовой, Москва сейчас рассматривает несколько вариантов дальнейших действий в ОРДЛО.

«Можно утверждать, что непризнанные «республики» уже четко связанны с Россией, так как выживать им помогает российский экономический и силовой ресурс», - отметила Шевцова. По ее словам, Владимир Путин не станет прибегать к формальной интеграции самопровозглашенных республик в состав РФ, так как это неизбежно будет означать новые санкции. «Война на Донбассе для политики в мире стала долгоиграющим фактором, и Россия будет делать все возможное, чтобы США, Франция и Германия разделяли ее точку зрения по данному конфликту», - подчеркнула политолог.
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