У РФ посилилася цензура після анексії Криму і початку війни на Донбасі



Аналітики міжнародної правозахисної групи «Агора» оцінили сучасну ситуацію в Росії. Як



Проаналізувавши дані практики юристів організації та інформацію з відкритих джерел, правозахисники визначили, що за минулі 3 роки влада посилила антиекстремістське законодавство, більш суворі покарання почали призначати обвинуваченим в розпалюванні ненависті або заклики до сепаратизму. Посилився також тиск на незалежну пресу і некомерційні організації, Роскомнадзор останнім часом частіше блокує сайти із забороненим контентом. Аналітики переконані, що всі заходи так чи інакше пов'язані з наслідками українського конфлікту.



Буквально через два місяці після анексії Криму в російському Кримінальному кодексі з'явилася нова стаття. Росіян вирішили карати за заклики до дій, спрямованих на «порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Надалі, зі спостереження правозахисників, саме ця норма стала основним інструментом тиску на критиків «повернення Криму».

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Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве Аналітики міжнародної правозахисної групи «Агора» оцінили сучасну ситуацію в Росії. Як інформує replyua.net , експерти встановили, що конфлікт з Україною російська влада використовувала для виправдання обмеження свободи слова. Своїми висновками правозахисники поділилися на сторінках відповідної доповіді. Авторами доповіді виступили правової аналітик «Агори» Дамір Гайнутдинов і Павло Чиков, керівник організації.Проаналізувавши дані практики юристів організації та інформацію з відкритих джерел, правозахисники визначили, що за минулі 3 роки влада посилила антиекстремістське законодавство, більш суворі покарання почали призначати обвинуваченим в розпалюванні ненависті або заклики до сепаратизму. Посилився також тиск на незалежну пресу і некомерційні організації, Роскомнадзор останнім часом частіше блокує сайти із забороненим контентом. Аналітики переконані, що всі заходи так чи інакше пов'язані з наслідками українського конфлікту.Буквально через два місяці після анексії Криму в російському Кримінальному кодексі з'явилася нова стаття. Росіян вирішили карати за заклики до дій, спрямованих на «порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Надалі, зі спостереження правозахисників, саме ця норма стала основним інструментом тиску на критиків «повернення Криму».