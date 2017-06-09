Путин удивил своим высказыванием о Джоне Маккейне

Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил о том, что Джон Маккейн, американский сенатор, вызывает у него только симпатии, несмотря на то, что известен своими антироссийскими высказываниями.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, при этом российский президент подчеркнул, что питает симпатию к Маккейну из-за патриотизма американского сенатора, хотя тот «продолжает жить в старом мире». «Мне нравится сенатор Маккейн в определенной степени, и я не шучу, - он мне нравится из-за патриотизма и последовательности в борьбе за интересы своей страны», заявил Путин во время интервью режиссеру. По его словам, такие люди, как Маккейн, продолжают жить в Старом Свете, и они боятся смотреть в будущее и не хотят узнать, насколько уже изменился весь мир.
Путин снова призвал Штаты к сотрудничеству, подчеркнув, что Россия и США сейчас столкнулись с общими угрозами, такими, как терроризм, бедность и ядерное оружие.