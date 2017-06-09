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Муждабаев: расследования Навального нужны путинскому режиму для выживания

Муждабаев: расследования Навального нужны путинскому режиму для выживания
Айдер Муждабаев, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал расследования Навального, отметив, что они не вредят, а, напротив, помогают режиму Путина сохраниться, сообщает replyua.net.

«Деятельность Навального для него не смертельный яд, а рецепт продления жизни. Идет аккумуляция народного гнева по разным поводам с направлением его, к примеру, на конкретных людей — Медведева, Усманова, Собянина... Базовых интересов Путина, основ его политики Навальный никогда не затрагивает. А дальше тех, на кого накопится наибольший гнев россиян, Путин с большой вероятностью начнёт выгонять или сажать (так с воздушного шара сбрасывают мешки с песком), продолжая править в образе доброго царя», пишет Муждабаев. По его словам, Навальный не может предложить ничего, кроме формирования гневного поля вокруг «негодяев», однако разоблачения оппозиционера – это не ерунда, и все персоны, против которых Навальный устраивает атаки, должны отнестись к этому серьезно.

«На их месте я бы начал паковать вещи, чтобы не сушить сухари. Вас скормят разъяренному плебсу, господа. Не живите иллюзиями близости к власти и тем, что раньше Путин своих не сдавал», добавил журналист.
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