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Путин заявил, что сенатор Маккейн ему «немножечко симпатичен»

Путин заявил, что сенатор Маккейн ему «немножечко симпатичен»
Глава российского государства Владимир Путин, во время беседы с режиссером Оливером Стоуном, заявил, что имеет определенные симпатии к известному американскому сенатору Джону Маккейну, представителю Республиканской партии. Об этом информирует replyua.net. «По правде говоря, я немножечко ему симпатизирую. Меня в нем привлекают патриотизм и последовательность в процессе защиты национальных интересов своего государства», - отметил российский лидер.

Вместе с тем, Владимир Путин отметил, что люди с такими принципами, как у Джона Маккейна, «продолжают жить за старыми принципами и не желают смотреть в будущее». К тому же, считает Путин, «они не замечают, где настоящая угроза» и «не способны переступить через свой опыт прошлого». Президент РФ не упустил случая напомнить, что в свое время Москва и Вашингтон были союзниками в период Первой и Второй мировых войн.

Как известно, Джон Маккейн является резким критиком режима Владимира Путина. Он постоянно требует усиления антироссийских санкций, а самого Путина он назвал «убийцей». Сенатор уверен, что нынешний глава Кремля «хочет восстановить Российскую империю».
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