Под колесами электрички погибла внучка Никиты Хрущева

Вчера в Московской области произошла страшная трагедия – электричка на полному ходу сбила 77-летнюю Юлию Хрущеву, внучку советского лидера. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал источник в экстренных службах.
В четверг утром 77-летняя Юлия Хрущева погибла на платформе Мичуринец, попав под электричку», заявил источник. Позже стало известно, что внучка Никиты Хрущева переходила железнодорожные пути в запрещенном месте. Хрущева погибла на месте – она получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате наезда электрички, следующей по маршруту Внуково-Москва.
Юлия родилась в семье сына Никиты Хрущева, Леонида, в 1940 году. Отец Юлии пропал на фронте без вести, и дедушка Никита удочерил девочку, так что советский лидер воспитывал ее, как родную дочь. О Леониде потом так и не появилось никакой информации.