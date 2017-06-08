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У Росії посилилась цензура через ситуацію відносин з Україною – правозахисники

У Росії посилилась цензура через ситуацію відносин з Україною – правозахисники
У міжнародній правозахисній групі «Агора» заявили, що після того як Російська Федерація окупувала територію українського Кримського півострова і почала агресію на Донбасі, в Росії посилився тиск на незалежні ЗМІ та неурядові організації, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, щодо цього питання в Росії збільшилась кількість кримінальних справ, що порушенні за статтям про держраду та шпигунство. Правозахисники зауважили, що також помічено тенденцію на зростання кількості справ, порушених через екстремістську діяльність, якщо брати до уваги дані від 2014 року. Зокрема, у Верховному суді Російської Федерації зазначають, що за звинуваченням у розпалюванні ненависті в 2013 році було засуджено 78 людей, в 2014 р. – 301 особа, а у 2016 р. – 502 людини. Крім того, за статтями про хуліганство та вандалізм в разі, якщо обвинувачений має при собі українську символіку, це є обтяжу вальною обставиною.

У доповіді міжнародної правозахисної групи в висновку зазначається, Москва використовує конфлікт в Україні в якості приводу посилювати тиск на російські незалежні рухи.
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