У россиян началась массовая депрессия, - ученые

Больше тридцати процентов жителей РФ генетически предрасположены к суициду и депрессии. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от исследователей медико-генетического центра Genotek после проведенного теста «Здоровье и долголетие».
Ученые отмечают, что в эксперименте приняли участие около двух тысяч человек от 18 до 50 лет, и специалисты тщательно анализировали их гены. 60 процентов добровольцев были мужчинами, а остальные 40 процентов – женщины. Специалисты установили, что более 30 процентов россиян имеют генетическую предрасположенность к депрессии и суицидальному настроению. В этом, по словам экспертов, виновен вариант rs6265-T гена BDNF, который был выявлен у россиян.
Кроме того, исследователи утверждают, что у всех носителей этого гена также очень часто проявляются синдром дефицита внимания и интроверсия. Напомним, что ранее ученые выяснили, от чего зависит долголетие мужчин. Согласно выводам ученых, дольше других живут мужчины со спокойным и добрым характером, поскольку у них в крови очень низкий уровень кортизола.