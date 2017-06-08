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Путін хоче виграти вибори президента завдяки молоді – ЗМІ

Путін хоче виграти вибори президента завдяки молоді – ЗМІ
У РФ проблеми молоді стануть однією з важливих тем президентських виборів 2018 року. Як інформує replyua.net, про це з посиланням на джерела в Адміністрації глави РФ повідомили «Ведомости». Відзначається, що для влади зазначена тема вкрай важлива для підвищення явки на вибори, щоб відвернути молодих людей від протестів, поговоривши з ними про майбутнє країни. За даними джерел, на замовлення Кремля провідними російськими соціологічними організаціями буде проведено відповідні дослідження серед молоді.

Тема молоді, за заявою одного зі співрозмовників видання, буде використовуватися незабаром як низка першочергових ініціатив, орієнтованих на цих людей. Вони будуть пов'язані з працевлаштуванням, якістю освіти, цифровими технологіями, безпекою, кредитними програмами. Підкреслюється, що важливим фактором, який буде супроводжувати роботу з молодими людьми, стане ідеологічна зв'язок. В цьому плані згадується теза «майбутнє належить молоді».

Також відомо, що влада планує допомогти російської молоді в проведенні фестивалів, форумів і концертних програм. Тема молоді, підкреслює видання, присутній з недавніх пір також і в діяльності глави РФ Володимира Путіна.
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