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У Кремлі гнівно прокоментували перспективу зближення України з НАТО

У Кремлі гнівно прокоментували перспективу зближення України з НАТО
Дмитро Пєсков, який є прес-секретарем глави Кремля Володимира Путіна, заявив про стурбованість Москви перспективою розширення у майбутньому НАТО. Як передає replyua.net з посиланням на РБК, таким чином російський високопосадовець прокоментував прийняття сьогодні у Верховній Раді проекту закону, який передбачає вступ до альянсу. У той же час Пєсков зазначив, що в Україні «триває громадянська війна».

«У Москві, як правило, з недовірою і стурбованістю відносяться до процесу розширення НАТО в бік наших кордонів. На нашу думку, це загрожує безпеці Росії і балансу сил в євразійському регіоні. Цілком очевидно, що російська сторона вживає всіх необхідних заходів для розбалансування ситуації і забезпечення власної безпеки », - заявив він. За словами Пєскова, рішення про прийняття нових країн до альянсу «приймається в Брюсселі і в тих столицях, де здійснюється загальне керівництво процесом».

Зазначимо, що співпраця України з Альянсом і подальше членство в НАТО віднині стало однією з основ зовнішньополітичного курсу країни. Відповідний проект закону №6470 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зовнішньополітичного курсу України сьогодні під час пленарного засідання підтримали 276 народних депутатів.
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