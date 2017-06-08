Гудков: Россия лишилась миллиарда долларов

Дмитрий Гудков, известный российский оппозиционер, напомнил, что в Счетной палате рассказали, как Россия потеряла один миллиард долларов – эти деньги ушли на «поддержание» Венесуэлы, и кредит страна просрочила, вероятно, навсегда, но в схеме имеется одна изюминка.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон, Гудков подчеркнул, что кредит Венесуэла получила от России шесть лет назад. «Но не просто так, а, чтобы на эти деньги Венесуэла купила у России оружие. В итоге мы подарили другу Уго, а теперь и другу Николасу не только деньги, но и оружие. Друзья Дмитрий и Владимир опять всех переиграли. Не украсть, так выбросить на ветер – безупречная экономическая стратегия», пишет оппозиционер.
По его словам, ему непонятно, почему в 2011 году РФ передала деньги, поскольку в то время экономика Венесуэлы развивалась, и люди просто выкинули в окно миллиард, а теперь рассказывают, что «денег нет». «Бог с ней, с Венесуэлой, где США готовят Майдан, но, может, пришла пора и в консерватории что-нибудь поменять?», добавил Гудков.