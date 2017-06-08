У Держдумі РФ хочуть повернути «Боже, царя храни» і юліанський календар

У нижній палаті російського парламенту зареєстрований законопроект, в якому пропонується замінити існуючий гімн Російської Федерації на «Боже, царя храни!». Про це інформує replyua.net.
Авторами законопроекту є депутати від Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Михайло Дягтерев, Борис Чернишов і Віталій Пашин. У пояснювальній записці ініціатори відзначили, що існуючий гімн «Росія - священна наша держава» є копірайтом гімну СРСР: при збереженні оригінальної музики Олександра Александрова був лише перероблений текст Сергія Михалкова і Габріеля Ель-Регистана. Але за минулі роки (цей гімн РФ був затверджений в грудні 2000 року) він так і не став об'єднуючим символом для росіян.
Соратники Володимира Жириновського вважають, що «саме імперський гімн являє собою гордість за славні перемоги і символізує велику країну з великою історією». Прийняття Російською Федерацією гімну імперської Росії, на їхню думку, позначить історичну спадкоємність різних періодів більш ніж тисячолітньої історії держави, яка включає в себе і монархічний і радянський періоди. Депутати вірять, що гімн «Боже, царя храни!» Підбадьорить патріотичні почуття громадян РФ, відновить традиції минулого в російському суспільстві, а також зміцнить позиції Російської Федерації на міжнародній арені. Ці ж депутати від ЛДПР зареєстрували і інший законопроект - про переведення літочислення в Російській Федерації з григоріанського на юліанський календар.