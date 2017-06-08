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Учитель: наконец дождался от Поклонской персонального письма

Учитель: наконец дождался от Поклонской персонального письма
Алексей Учитель, известный российский режиссер, заявил о том, что скандал вокруг его фильма «Матильда», устроенный Натальей Поклонской, можно смело называть «полным безобразием».

Как передает replyua.net со ссылкой на Газета.ру, Учитель прокомментировал неуклюжие попытки Поклонской добиться запрета показа картины, а также рассказал, что получил от депутата Госдумы персональное письмо. «Накануне состоялось историческое событие — я получил от нее персональное письмо», заявил режиссер. По его словам, Поклонская в письме требует режиссера предоставить картину ее эксперту, чтобы тот оценил «Матильду». Учитель отметил, что уже дал Поклонской ответ, в котором подчеркнул, что такие формы контроля не предусмотрены законодательством, и он не собирается этого делать.

Напомним, что в фильме рассказывается о личной жизни последнего российского императора Николая Второго, к которому Поклонская питает не совсем здоровую любовь. В Интернете пользователи уже неоднократно высмеивали «привязанность» бывшей крымской прокурорши к мертвому царю. История с «Матильдой» продолжается уже несколько месяцев, но Поклонская так и не смогла успокоиться.
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