Муждабаев: у него благодарная публика в лице украинцев, и здесь он чувствует себя пророком и судьей

Айдер Муждабаев, известный украинский журналист, прокомментировал интервью российского телеведущего Леонида Парфенова, которое тот дал изданию Апостроф, передает replyua.net.
«Он не требует от своего правительства прекратить войну с Украиной, не требует перестать убивать нас, освободить Крым и Донбасс. Не советует россиянам очнуться от ненависти к соседней стране. Нет. Есть гораздо более благодарная публика для советов постороннего — украинцы», пишет Муждабаев. По его словам, перед украинцами можно сидеть, заложив ногу за ногу, и это может делать любой либерал из России, который в своей стране все про.рал, но теперь ощущает себя пророком и судьей, и вот поэтому киевские интеллигенты очень внимательно его слушают.
Напомним, что в интервью Апострофу российский телеведущий заявил о том, что украинцы выходят на Майданы последние десять лет, однако после этих Майданов снова погружаются в прежнюю жизнь и живут только надеждой, хотя для каких-то изменений нужно обязательно что-то делать.