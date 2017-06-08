В России считают, что Европа смягчит санкции в ближайшее время

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при Евросоюзе, сделал заявление о том, что европейские политики уже созрели для того, чтобы смягчить антироссийские санкции.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские Известия, Чижов при этом отметил, что в конце этого месяца в Евросоюзе начнут обсуждать один из трех пакетов санкций против России, и он касается экономических мер. «Заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но, когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно», заявил Чижов.
Напомним, что ранее европейские лидеры, а также лидеры всех стран «Большой семерки» сделали заявление о том, что антироссийские санкции останутся в силе до тех пор, пока российская сторона не выполнит Минские договоренности. Санкции против РФ были введены в 2014 году после начала конфликта на Донбассе и аннексии Крыма.