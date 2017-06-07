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У Росії заявили, що США намагаються змінити владу в РФ через «кольорову революцію»

У Росії заявили, що США намагаються змінити владу в РФ через «кольорову революцію»
Генеральний прокурор Російської Федерації Юрій Чайка вважає, що Держдеп США прагне змінити владу в Росії завдяки проведенню «кольорової революції», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку думку російський посадовець висловив під час парламентських слухань у Раді Федерації Росії. Чайка зазначив, що «проведені перевірки показали, що іноземні неурядові організації, здебільшого підконтрольні Держдепу Сполучених Штатів Америки, намагаються втручатись та змінювати внутрішню політику Російської Федерації». Генпрокурор Росії вважає, що такі організації є ворожими до РФ і головна мета їх діяльності це зміна влади в країні, використовуючи відпрацьовані сценарії «кольорових революцій». При цьому Чайка зазначив, що російська влада не забороняє роботу жодних іноземних та міжнародних організацій, та втручатись в політику країни вони не дозволять.

Крім того, керівник російської розвідки Сергій Наришкін заявив, що «об’єднані держави заходу під керівництвом США розглядають Російську Федерацію в якості одного з головних викликів для свого глобального домінування».
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