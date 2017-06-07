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У Держдумі РФ назвали трибунал по МН17 намаганням втрутитися у внутрішні справи Росії

У Держдумі РФ назвали трибунал по МН17 намаганням втрутитися у внутрішні справи Росії
Валентина Матвієнко, як є спікером російської Державної думи, стверджує, що створення міжнародного трибуналу у справі про катастрофу Boeing авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році варто сприймати як намагання втрутитися у внутрішні справи Росії. Про це інформує replyua.net.

«Як прагнення втрутитися у внутрішні справи нашої держави можна розглядати і ініціативу створення міжнародного трибуналу у справі про катастрофу малайзійського Boeing», - сказала Матвієнко.

Свого часу керівник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров поставив під сумнів достовірність розслідування групи Bellingcat з приводу ЗРК «Бук», яким, як вважається, було збито рейс MH17. Про це Лавров заявив на прес-конференції за підсумками переговорів зі своїм словацьким колегою Мирославом Лайчаком. «Я не довіряю розслідуванню групи Bellingcat так само, як і в випадку з сирійськими справами вважаю, що не варто приймати на віру заяви так званих «білих касок», які скликані у вигляді представників громадянського суспільства, фінансуються в основному теж по відомим і таким самим каналам», - сказав він, додавши, що в розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга» немає прозорості.
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