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Роман Цимбалюк: в Москве поддерживают решение «пожить отдельно» с Украиной

Роман Цимбалюк: в Москве поддерживают решение «пожить отдельно» с Украиной
Популярный в Украине журналист и блогер Роман Цимбалюк на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что, если так и дальше будет продолжаться гляди-гляди Россия первая введет визы для граждан Украины.

Как пишет журналист, о мерах взаимности в белокаменной говорят на очень высоком уровне. У нас тему подымают по большей мере депутаты, от которых такие вопросы не зависят, в основном для рейтинга или, чтобы поговорить, ведь до серьезных решений на правительственном уровне пока не дошло. «Сейчас, мало кто помнит, но перейти исключительно на въезд в РФ по загранпаспортам для украинцев планировали первыми именно россияне, но скорректировали это решение в ходе войны, а Украина на такой шаг пошла очень оперативно», – написал Роман Цимбалюк.

Он отмечает, что это все к тому, что воли пойти на такой шаг в Москве достаточно, было бы желание. Решение вредное для простого человека, но уж очень оно укладывается в логику «пожить отдельно». Поскольку Роман Цимбалюк работает собкором УНИАН в Москве, поэтому не исключает, что он может стать первым гражданином Украины, получившим, или не получившим, визу Российской Федерации.
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