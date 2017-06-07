Путин о геях в РФ: никаких ограничений нет, но в душ с ними я не пойду

Владимир Путин дал большое интервью режиссеру Оливеру Стоуну и заявил о том, что в России не ущемляют права гомосексуалистов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Блумберг, российский президент прокомментировал принятый четыре года назад закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений между несовершеннолетними, отметив, что гомосексуалисты не сталкиваются в России с дискриминацией, и для них нет никаких ограничений.
Путин провел параллели между геями в России и геями в мусульманских странах, заявив, что в России «все нормально», а в некоторых исламских государствах геев даже казнят. Оливер Стоун поинтересовался у Путина, согласится ли он принять душ вместе с гомосексуалистом, если будет находиться с ним на подводной лодке.
«Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Хотя вы знаете, я мастер дзюдо», отшутился Путин. Напомним, что ранее СМИ распространили информацию о том, что чеченские силовики организовали охоту на представителей нетрадиционной ориентации, в результате которой несколько сотен чеченцев были задержаны.