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Эксперт рассказал о направлениях, в которых Трамп намерен возобновить сотрудничество с Россией

Эксперт рассказал о направлениях, в которых Трамп намерен возобновить сотрудничество с Россией
По мнению эксперта – международника Владимира Воли, прозвучавшее на днях заявление Рекса Тиллерсона, государственного секретаря США, о поручении главы Белого дома Дональда Трампа начать восстановление отношений с Россией должно быть рассмотрено с точки зрения консультаций, на которых будет обсуждаться стратегическая безопасность. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель».

«Прежде всего, речь идет о проведении консультаций по вопросам стратегической безопасности относительно в ближневосточном регионе и Иране. Скорее всего, самое главное – воплощение в действительность договоров, которые предусматривают установку на европейском континенте стратегических наступательных вооружений. Иными словами, это вопрос баланса вооружений между Москвой и Вашингтоном в Европе и Арктике», – отметил Воля. С его слов, украинский вопрос обозначен достаточно конкретно. «Все основывается на реализации Минских соглашений. Но вот новые варианты, которые бы помогли в ускорении их выполнения, пока что не предложены», - сделал вывод эксперт.

Ранее Никки Хейли, представитель Соединенных Штатов Америки в ООН, заявила, что ни о каком снятии санкций с России не может быть и речи, пока Кремль не выполнит взятые на себя обязательства в плане Минских соглашений.
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