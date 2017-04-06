Российские правоохранители разыграли спектакль или продемонстрировали чудеса профессионализма?

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Жильцы дома в Петербурге эвакуированы из-за того, что в одной из квартир был найден, предположительно, взрывоопасный предмет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер и журналист Аркадий Бабченко. «Скажите, а только я один никак не могу понять, как спецслужбы находят эти взрывоопасные предметы в запертых квартирах при погибших смертниках и отсутствующих подозреваемых?», – написал Бабченко.Он пишет о том, что скорее всего на микроскопических остатках волос найденного киргизского парня, повара, российские спецы прочитали выгравированное микролазером послание – «в Санкт-Петербурге на Товарищеском проспекте в доме 22 квартире слева от лифта бомба, срочно езжайте туда».«Ну, просто иначе никак невозможно объяснить приезд милиции в пятимиллионном городе именно в ту квартиру, где тихонько сама по себе лежала спрятанная под диваном эта бомба. Да еще и не просто так приезд, а сразу после терактов – просто в удивительно точное место в удивительно точное время попала наша милиция! Один к пяти миллионам, помноженное на триста шестьдесят пять дней в году, помноженное на двадцать пять лет существования новой России - и именно в эту квартиру именно сегодня, когда это так нужно – милиция и приходит! Вот как работать надо! Вот это результат! А вам все лишь бы зубоскалить», – написал Бабченко.