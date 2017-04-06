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Після теракту в метро Санкт-Петербурга росіяни остаточно позбавилися ілюзій – журналіст

Після теракту в метро Санкт-Петербурга росіяни остаточно позбавилися ілюзій – журналіст
У своєму блозі політичний оглядач Павло Казарін пише, що вибухи в пітерському метро стали причиною не тільки загибелі людей і отримання ними травм різного ступеня тяжкості, інформує replyua.net. Подібні події впливають на російське суспільство. Разом зі смертями людей підриваються залишки соціального договору. Підписання умовного договору відбулося в перший час перебування при владі президента Путіна.

«Вибухи в пітерському метро показують, що часи настали інші, анонімними можуть бути і терористи, і теракти. Тепер винуватцем загибелі людей є щось аморфне, позбавлене конкретики. Невизначеність лише погіршує ситуацію, оскільки важко сказати, чого очікувати в майбутньому від ініціатора терактів. Зміни, що відбулися зміни є для російського суспільства свідченням необхідності перегляду соціального договору»,, - пише експерт.

За його словами, трагедія в метро Петербурга підірвала залишки соціального договору, який виник під час перших років перебування при владі Володимира Путіна. Теракти повернули на порядок денний багато питань, які здавалися назавжди закритими після початку панування в Чечні клану Кадирових. Знову актуальним стало питання про те, чи змогла Росія домовитися про саму себе.
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